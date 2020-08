De Bruyne "le meilleur de Premier League" face à Hazard "impressionnant depuis son retour"

Fin de notre semaine passée en compagnie de Roberto Martinez. Le sélectionneur fédéral a préfacé la rencontre de ce soir entre Manchester City et le Real Madrid. Au match aller, les Citizens s'étaient imposés 1-2, avec une performance remarquable de Kevin De Bruyne, auteur d'un assist et d'un but et logiquement crédité du titre d'homme du match.

Martinez se rappelle : "ce jour-là, il a porté l'équipe et a permis à Man City de l'emporter. C'est à l'image de son année, où il a été incroyable. C'est le meilleur joueur de Premier League, mais il réalise le même genre de performances en Ligue des champions. Cette prise de responsabilités, c'est quelque chose que j'ai également vu avec les Diables rouges. Il porte désormais le brassard de capitaine, c'est signe qu'il a continué de grandir. C'est fantastique pour nous, il va inspirer une nouvelle génération" dit sans s'arrêter une seconde le coach fédéral.