De Bruyne, Jorginho, Kanté : des arguments à revendre pour prétendre au titre de joueur européen de l’année

Le choix ne sera pas facile pour le panel d’entraîneurs et de journalistes chargé de départager les trois milieux de terrain, nommés par l’UEFA ce jeudi . Excellents dans des registres différents, De Bruyne, Kanté et Jorginho ont chacun une bonne dose d’arguments à faire valloir pour prétendre au prestigieux titre.

Artiste de la dernière passe, magicien des 30 derniers mètres, chirurgien de la finition, Kevin De Bruyne a une nouvelle fois confirmé qu’il n’avait pas d’égal à son poste avec une saison de haut vol en Premier League. Les blessures encourues auront peut-être laissé apparaître un KDB plus fragile mais 40 matches auront suffi pour accumuler 10 buts et 18 passes décisives sous le maillot des Cityzens. Une équipe mancunienne qu’il a tranquillement emmenée vers le titre national et vers la finale de Ligue des Champions, grâce notamment à ses coups d’éclat face au Borussia Dortmund et au PSG.

Stoppé net par Antonio Rüdiger en finale de C1, le Diable rouge a vu sa course à la Coupe aux Grandes Oreilles s’arrêter brusquement… une blessure qui aura également impacté son Euro avec la Belgique. Bien qu’étincelant contre le Danemark avec 45 minutes mémorables, le rouquin de Drongen n’était pas au meilleur de ses capacités pour sublimer l’équipe de Roberto Martinez à l’Euro 2020.

Ses coups d’éclats et sa classe innée pèseront-ils suffisamment dans une balance où la victoire de la Ligue des Champions semble favoriser ses deux concurrents ?