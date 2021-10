D'ouvrier communal à buteur décisif au Real Madrid, la folle histoire de Sébastien Thill

Sébastien Thill, auteur du but victorieux avec le Sheriff Tiraspol contre le Real Madrid en Ligue des Champions, était l’invité exceptionnel de David Houdret, Pascal Scimé et Thomas Chatelle dans Complètement Foot.

C’est un exploit dans l’histoire de la compétition. Un exploit aussi pour le pays de Sébastien Thill, le Luxembourg. En mettant le but décisif contre le Real d’Eden Hazard et de Thibaut Courtois, Sébastien Thill est devenu le premier Luxembourgeois à marquer dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Plusieurs sollicitations médiatiques plus tard, il garde pourtant les pieds sur terre : "Je pense que je ne suis pas une star. J’ai peut-être fait le buzz avec ce but, mais je reste Sébastien Thill. Ça fait déjà dix matchs qu’on joue cette année en Ligue des Champions, on n’en a pas encore perdu un. Les qualifications ont fait du bien à l’équipe, on a créé un vrai groupe".

Sébastien vient pourtant de loin. Ancien ouvrier communal au Grand-Duché, il était encore loin des belles heures du football professionnel. La journée, Sébastien tondait la pelouse du terrain sur lequel il jouait au football le soir. "Personne n’est vraiment professionnel au pays. Les joueurs travaillent la journée, et le soir seulement c’est place au foot".

L’ascension fulgurante de Sébastien Thill pourrait permettre au football luxembourgeois de progresser. "Cinq ans en arrière, c’était difficile pour un Luxembourgeois de partir à l’étranger. Les jeunes osent déjà plus aujourd’hui. C’est dû aux bons résultats de l’équipe nationale. Les joueurs jouent maintenant dans des bons clubs".

Sur son but contre Courtois, inscrit à la dernière minute du match, c’est l’instinct du buteur qui a parlé :"Je vois la balle sur mon pied gauche, mon bon pied. Sans réfléchir je frappe, soit elle part au-dessus du stade, soit elle rentre. Et elle est rentrée !". Des moments uniques dans une carrière. Mais un but qui n’est pas sans conséquence. Avec un six sur six dans leur groupe, l’objectif de passer les poules de Ligue des Champions n’est pas irréalisable. "On voit match après match. On ne se casse pas la tête sur le nombre de points. On a bien sûr essayé de gagner tous les matchs, mais on regarde chaque match après l’autre. Le prochain match contre l’Inter, on sait que les Italiens sont difficiles à jouer".