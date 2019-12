Cüneyt Çakir désigné pour siffler Naples - Genk

Le Genk de Wolf: course perdue aux play offs 1? - La Tribune - 02/12/2019 Dans la séquence "Trop Stillée" développée ce lundi sur le plateau de la Tribune, Edward Still a mis ses compétences tactiques à contribution pour décrypter le jeu de Genk sous les ordres de Hannes Wolf. Entre incertitudes dans la composition du onze de base, joueurs désorientés et pressing brouillon, il y a de quoi être préoccupé quant à la qualification des Limbourgeois pour les playoffs 1.