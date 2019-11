Croonen : "Peu de joueurs sont à leur niveau pour le moment"

Avec un point en trois rencontres, Genk occupe la dernière place du Groupe E. Battu par Liverpool il y a quinze jours, le Racing va découvrir Anfield. Une expérience en soi.



"Liverpool est un club mythique dans le monde du foot", Peter Croonen. "Ce déplacement me fait plaisir, voir le stade. Vivre un match à Liverpool avec le RC Genk, c’est fantastique. J’ai un sentiment très positif par rapport à ce match mais la réalité sportive du club est ce qu’elle est. J’espère qu’on va montrer le meilleur de nous-mêmes et montrer qu’on est une équipe qui sait très bien jouer au foot."



Les lendemains de titre sont difficiles pour Genk, 8e après 14 journées. "C’est une période difficile. Peu de joueurs sont à leur niveau pour le moment. Cela rend les confrontations sportives difficiles à gagner. On marque peu de buts et on encaisse facilement. On doit réagir cette semaine. A commencer par ce mardi à Liverpool. Je crois qu’il n’y aura pas de problème de motivation. Mais bien sûr, c’est un match difficile contre un adversaire qui est peut-être le meilleur du monde pour le moment."



Ce week-end, Felice Mazzu a été ciblé par les supporters limbourgeois. "Il fait son travail. Il essaie de trouver des solutions. C’est aussi aux joueurs de trouver des solutions sur le terrain. Mais c’est clair que les résultats ne sont pas là et que le niveau de jeu n’est pas à la hauteur de la qualité de ce noyau."



Genk n’a pourtant pas perdu toutes ses qualités durant l’été malgré des départs importants. "On a montré contre Naples et Liverpool (en première mi-temps) qu’on sait très bien jouer au foot. Ce sont des matches où on ne doit pas faire le jeu. C’est peut-être plus facile pour le moment. Espérons qu’on défendra de manière acharnée et organisée et qu’on trouvera des petites ouvertures pour être offensif".