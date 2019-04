Cristiano Ronaldo sera titulaire avec la Juventus contre l'Ajax Amsterdam

Cristiano Ronaldo, qui s'était blessé à la cuisse droite il y a 15 jours, sera titulaire pour affronter l'Ajax Amsterdam en quarts de finale aller de la Ligue des champions mercredi a annoncé son entraineur, Massimiliano Allegri en conférence de presse. Plus tôt dans la journée, on avait appris que le Portugais figurait bien dans le groupe retenu par l'entraîneur de la Juventus Turin.

Ronaldo s'était blessé lors d'un match face à la Serbie à Lisbonne avec la sélection portugaise. Il n'a plus porté le maillot de la Juventus depuis son formidable triplé face à l'Atlético de Madrid en 8e de finale retour de la C1 (0-2; 3-0).

Quelques heures après être sorti du terrain en se tenant l'arrière de la cuisse droite le 25 mars à Lisbonne, le quintuple Ballon d'Or s'était voulu rassurant.

"Je ne suis pas inquiet. Je connais mon corps. Ce sont des choses qui arrivent. Je reviendrai en forme dans une ou deux semaines", avait prédit l'ancien Madrilène, qui ne s'est donc pas trompé.

Le retour de Ronaldo est un atout supplémentaire indéniable pour Massimiliano Allegri face à cette équipe de l'Ajax.

Sa présence à Amsterdam était en tous cas attendue, le Portugais ayant participé normalement à l'entraînement collectif ce mardi et à une grande partie de celui de lundi.

Mercredi à Amsterdam, la Juventus sera en revanche privée de son défenseur et capitaine Giorgio Chiellini, blessé lundi à l'entraînement, et du milieu de terrain allemand Emre Can.

L'ailier brésilien Douglas Costa fait comme Ronaldo son retour dans le groupe après une blessure.

Ajax, en tête de son championnat, comme la Juve, mais avec nettement moins de marge, grâce à une meilleure différence de buts que le PSV Eindhoven, compte de son côté sur Frenkie de Jong.

"On dirait qu'il n'a plus mal nulle part", s'est en effet félicité l'entraîneur Erik ten Hag, qui avait dû le remplacer samedi passé à Tilburg (1-4).

Seul Noussair Mazraoui, suspendu, qui sera doublé par Joël Veltman, n'est pas disponible.

Mais cinq joueurs et non des moindres, Matthijs de Ligt, Nicolás Tagliafico, Daley Blind, Hakim Ziyech et Donny van de Beek, sont menacés de ne pas voir Turin s'il écopent d'un carton jaune à la Johan Cruijff ArenA.