Cristiano Ronaldo et LeBron James : deux machines, un même constructeur

Cristiano Ronaldo en Ligue des Champions, LeBron James en NBA, ces deux joueurs se sont imposés comme les patrons des compétitions auxquelles ils participent. Alors oui, la légitimité de CR7 comme étant le meilleur joueur au monde dans sa discipline est plus contestée que celle de James, en raison de l’existence d’un génie argentin nommé Lionel Messi , mais il n’empêche que de nombreuses similitudes existent entre le footballeur portugais et le basketteur américain.

L’histoire de LeBron James n’est pas moins belle. Drafté par les Cavaliers de Cleveland, ville située à seulement 60 kms de Akron d’où est originaire LeBron. C’est avec cette franchise qu’il sera élu MVP (Most Valuable Player) pour la première fois de sa carrière. Il quitte ensuite Cleveland pour Miami et ses paillettes en 2010, avec qui il sera champion de NBA à deux reprises et élu MVP à trois reprises. Après ces succès, le "King" décide de revenir à Cleveland pour enfin rapporter le titre tant attendu à sa ville de cœur. Un titre qu’il finira par remporter en 2016. Le premier de l’histoire de la franchise qui plus est. Tout comme Ronaldo, il décide lui aussi, à 34 ans, de relever un dernier défi : celui en cours avec les Los Angeles Lakers, une équipe qui n’a plus été en playoffs depuis 2013.

Tant Cristiano Ronaldo que LeBron James, les deux joueurs ont toujours apprécié les challenges et refusé la facilité. Le Portugais s’est imposé en Premier League avec Manchester United en remportant 9 trophées dont une Ligue des Champions. Il décide ensuite de rejoindre son plus grand concurrent, Lionel Messi, dans le championnat espagnol en signant avec le Real Madrid. Club avec lequel il a remporté 15 trophées dont 4 Ligues des Champions. Enfin, il décide à la surprise générale de quitter le Real Madrid, alors sur une série de succès européens, pour rejoindre la Juventus de Turin. Sans oublier son titre de champion d’Europe avec le Portugal en 2016. Bref le Portugais a gagné partout où il est passé.

Ronaldo, lui aussi, ne semble pas vieillir et maintient des statistiques exceptionnelles. Deux énormes athlètes obsédés par l’entretien de leurs corps comme s’il s’agissait d’une voiture de course. Pas étonnant, donc, qu’on les compare à des machines.

À 34 ans tous les deux, ils sont toujours au top. Collectivement, cette saison est un peu plus compliquée pour LeBron James, mais du point de vue individuel, il continue de sortir des statistiques dignes de son meilleur niveau et donc d’un MVP.

Leur image : un empire

Et puis enfin, Cristiano Ronaldo et LeBron James sont bien plus que de simples légendes du football et du basketball. Tous deux ont façonné leur image d’une main de maître pour devenir de vraies marques. Ils se sont également lancés dans de nombreux projets extra-sportifs comme une marque de sous-vêtements, des hôtels, un musée voire même un aéroport pour Ronaldo qui, par ailleurs, avait déjà évoqué en 2017 son envie de "produire des films et devenir un businessman".

LeBron James pour sa part, produit déjà des séries et autres documentaires, mais en plus de cela, il a fait construire une école dans sa ville d’origine, à Akron, et y a associé un projet social ambitieux (intitulé "I Promise") pour favoriser le développement d’enfants issus de milieu difficiles.

A 34 ans, ils viennent de se lancer, avec la Juventus et les Lakers, dans le dernier challenge de leurs carrières avant sans doute de tirer leurs révérences. Plus que quelques années encore donc, pour profiter de ces deux icônes du sport mondial.