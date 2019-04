Courte et importante victoire de l'Ajax face à Tottenham, Vertonghen sorti après un choc à la tête

L'Ajax Amsterdam s'est imposé 0-1 sur le terrain de Tottenham ce mardi dans le cadre de la 1/2 finale aller de Champions League. Le but de la rencontre a été inscrit par Donny van de Beek au quart d'heure de jeu. Laminé par les blessures (notamment son buteur Harry Kane) et suspension (Son Heung-min), Tottenham n'a pu résister à la fougue de l'Ajax et aurait pu recevoir une addition plus salée si Hugo Lloris n'avait pas été sauvé par son poteau sur un ballon de David Neres à la 75ème minute.

Du côté belge, Tottenham a aligné ses deux Diables: Toby Alderweireld et Jan Vertonghen. Le premier a disputé toute la rencontre, le deuxième a été contraint de quitter le jeu à la 39ème minute. Heurté par André Onana sur un ballon joué dans la surface ajacide, Jan Vertonghen s'est retrouvé au sol, le nez en sang.

Le Belge, KO, est remonté au jeu quelques secondes avec l'accord médical avant de jeter l'éponge. Il a failli tomber dans les pommes sur le bord du terrain et a dû être soutenu et porté pour rejoindre les vestiaires.

Le match retour se disputera le 8 mai à la Johan Cruyff ArenA d'Amsterdam.