Commotion de Vertonghen : " Retirer un joueur qui est important c'est toujours très compliqué "

La polémique suite à la commotion cérébrale de Jan Verthongen en Ligue des Champions n'est pas terminée. Malgré un choc violent le staff médical de Tottenham l'avait autorisé à reprendre la partie. Incapable de tenir debout le Belge avait finalement dû quitter la pelouse. La preuve que les relations peuvent parfois être difficiles entre le staff sportif et le staff médical d'un club.

" Au bord terrain c’est beaucoup plus compliqué qu’on ne croit surtout avec le stress et la tension qu’il y a autour d’un match. Et puis il y a surtout la tension qui existe entre un staff médical et le staff technique ou sportif. Retirer un joueur qui est important pour l’entraîneur c’est toujours très compliqué " confie Charles Chapelle médecin du sport qui a travaillé à Anderlecht et avec les Bleus en 2000. " Ceci dit si Jan Vertonghen avait tous les signes d’une vraie commotion il aurait été retiré directement "

Interpellé sur cette polémique, Mauricio Pochettino, le coach de Tottenham a été très clair. "Ce n'était pas ma décision. On doit protéger l'intégrité des joueurs. Je n'ai pas pris part à la conversation avec les membres du staff médical. Ils ont suivi le protocole ".

Michel D'Hooghe le chef du comité médical de la FIFA a dit qu'il refléchissait à instaurer des remplacements temporaires en plein match si un joueur était victime d'une commotion cérébrale. Une réponse à la fondation britannique Headway spécialisée dans les lésions cérébrales qui souhaite de changements temporaires mais aussi la présence de médecins indépendants. Des médecins qui travailleraient sans le pression de l’entraîneur.

Une présence qui laisse perplexe Charles Chapelle "Cela fait 45 ans que je suis sur un banc. J’ai vu cinq commotions. Est-ce que cinq commotions en 45 ans justifient la présence d’un médecin indépendant. Qui va le payer ? Moi je trouve cela inutile honnêtement "

Le comité médical de la FIFA a pris le dossier en main. De son côté Jan Verthongen avait rapidement rassuré ses fans sur Twitter. Et ce jeudi il devait passer des tests chez un neurologue spécialisé avant de savoir si il pouvait reprendre le chemin de l’entraînement.