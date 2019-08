Comme Mignolet, ils ont gagné la C1 avant de venir jouer en Belgique

Avant de briller à Anderlecht (6 trophées) et au Standard (deux titres de champion), Arie Haan a été l’un des artisans de la domination européenne de l’Ajax. Aux côtés des Cruyff, Neeskens ou Krol triple, il a signé un fabuleux triplé au début des années 70 (1971, 1972, 1973). Il a ensuite dirigé l’Antwerp, Anderlecht (à deux reprises) et le Standard au cours de sa longue carrière d’entraîneur.

Laszlo Bölöni a connu sa première expérience hors de Roumanie au Racing Jette de Bruxelles. Il est arrivé dans notre capitale un an après la victoire surprise du Steaua Bucarest. Les Roumains, qui avaient éliminé Anderlecht en demies, se sont imposés aux tirs au but contre le FC Barcelone. Bölöni avait raté le sien sans conséquence. Il est ensuite revenu en Belgique comme entraîneur où il a été titré avec Standard. Il dirige actuellement l’Antwerp.

Autre vainqueur surprise, l’Etoile Rouge de Belgrade en 1991. Dans cette équipe, on trouvait un certain Robert Prosinecki . Auréolé de ce succès, il est parti en Espagne (Real Madrid, Oviedo, FC Barcelone, FC Séville). Après un retour en Croatie (Dinamo Zagreb, NK Hrvatski Dragovoljac), il a découvert la Belgique au Standard. Il disputera 21 matches (6 buts).

Javier Portillo et Raul Bravo

En pleine ère "galactique", il est difficile pour les jeunes joueurs de la Castilla de se faire une place au soleil. Ils doivent le plus souvent se contenter de bout de rencontre. Cela leur permet tout de même d'étoffer leur palmarès. En 2002, Javier Portillo (31 minutes et un but) et Raul Bravo (4 matches en phase de groupe) jouent quelques minutes sur la route du sacre de la Casa Blanca. En mai, une volée magique de Zidane offre la C1 aux Merengues contre Leverkusen. Portillo passera ensuite par le FC Bruges et Bravo par le Beerschot. En mai dernier, le nom de l’ex-défenseur est revenu dans l’actualité. Il est impliqué dans une affaire de matches truqués en Espagne.



Dans le même ordre d’idée, l’ancien barcelonais Jeffren a gagné la C1 en 2011. Il évoluera plus tard à Eupen.