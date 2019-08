Clinton Mata : "Si on gagne 0-2 ou 0-3, il n'y a rien à dire..."

Le Club de Bruges a fait un grand pas vers la phase de poules de la Champions League grâce à sa courte victoire (0-1) sur le terrain de Linz, à l’aller des barrages de la C1. Le latéral droit brugeois Clinton Mata pense toutefois que les Blauw & Zwart auraient pu rentrer à la maison avec un meilleur goal average, et reste prudent avant le match retour.

"C’est un très bon résultat, mais il ne faut pas s’enflammer, a tempéré Clinton Mata au micro de Thierry Luthers, l’envoyé spécial de la RTBF en Autriche. Il reste un match décisif, à domicile, devant nos supporters. Sans match de championnat ce week-end, on pourra bien recharger les batteries et y aller "full gas" comme ici, parce que tout le monde a donné le maximum. On a essayé de jouer notre football, mais on ne devait peut-être pas forcément jouer un beau football. C’était un match d’hommes. Si ça se termine sur un 0-2 ou un 0-3, on ne peut rien dire. Tout au long du match, mis à part lors des cinq premières minutes, on a eu le monopole du ballon, on a su gérer cette équipe et exploiter leurs défauts. Il faudra à présent finir le boulot à la maison, devant nos suppporters."