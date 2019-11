Clement : "Nous n'allons pas jouer à dix dans les seize mètres"

Malgré la lourde défaite il y a deux semaines, Philippe Clement n'a pas peur pour le match de mercredi face au PSG en Champions League. "Si vous comptez tout, vous ne nous aviez pas donné une chance contre Madrid. Nous avons donc tout à gagner et rien à perdre", a déclaré le coach du Club de Bruges.

"Quand ce groupe a été tiré au sort, nous savions qu'il était hors catégorie pour nous. Nous avons finalement réussi un coup contre le Real Madrid et nous avons encore deux matches à disputer pour en faire autant. Au final, nous avons bien joué à domicile pendant la première heure. Nous leur avons compliqué les choses. Seule la dernière demi-heure a été difficile", a avancé Philippe Clement.

"Nous avons un groupe de joueurs qui a faim et veut obtenir beaucoup. Ils montrent cela par leur audace, leur manière de jouer, comme à Madrid. Ils ont cette conviction et ils la montreront encore. Nous n'avons peut-être pas le même niveau que le PSG, mais nous faisons le maximum avec nos qualités. Nous savons qu'un match comme celui de demain est hors catégorie. La différence entre Bruges et Paris est énorme. Nous avons perdu des points à Madrid. Mais je considère que le PSG est encore plus fort que le Real Madrid. Pour le moment, le PSG est l'une des trois meilleures équipes d'Europe. Je suis convaincu qu'il peut aller très loin. Il a perdu contre Dijon, mais il aurait pu marquer 20 buts. D'habitude, ça n'arrive pas deux fois de suite."

Malgré la grosse performance de Kylian Mbappé, qui était monté au jeu à l'aller, le Club de Bruges ne se concentrera pas seulement sur lui. "Si nous avons peur de Mbappé, nous ferions mieux de rester à la maison. Nous avons un plan pour tous les joueurs, parce qu'il y a plusieurs personnes capables de réussir de belles choses. Nous pouvons faire mal à tout le monde, mais contre le PSG nous devons être réalistes : nous devrons tout donner pour obtenir quelque chose. Un point est un point et une victoire serait un miracle. Je veux que mes joueurs osent jouer au football, fassent le pressing et ne cèdent rien à leurs adversaires. Si tu attends le PSG dans tes 16 mètres, il va jouer. Il le fait chaque semaine en France. En tout cas, nous n'allons pas jouer à dix dans les seize mètres."