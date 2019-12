Clement : "Bruges a fait des pas de géant en Champions League"

Trois partages, trois défaites et un repêchage pour les seizièmes de finale de l’Europa League : les six rencontres du Club de Bruges en Champions League ont été compliquées, mais avec des adversaires du calibre du PSG, du Real Madrid et de Galatasaray, Philippe Clement peut s’estimer heureux du chemin parcouru pat les Blauw & Zwart…

"En matière de jeu, je donne un 7/10 à l’équipe, a expliqué Philippe Clement en conférence de presse. En ce qui concerne les résultats, c’est un 6/10. Quand je vois comment mon groupe s’en est tiré face à de très grosses équipes durant toute la campagne de Champions League, il a fait des pas de géant. Je pense que cette équipe a les qualités pour se qualifier en Europa League contre n’importe quel adversaire. Dans les rencontres contre les grandes équipes, on a besoin d’un petit peu de chance et on n’en a pas bénéficié pendant cette phase de groupes."

"Nous avons bien exploité les occasions que nous nous sommes créées, a pour sa part dévoilé Zinedine Zidane. Bruges a bien joué pendant la première période, mais nous avons été meilleurs en deuxième période et je crois que c’est une victoire méritée. Nous sommes très contents, nous allons nous reposer et nous préparer dès demain pour le match de dimanche. Nous avons bien joué, c’était important de gagner pour l’image du club."