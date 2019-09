City déroule avec un assist pour De Bruyne, l'Atletico revient de loin contre la Juve

Dans le groupe C, Manchester City avec Kevin De Bruyne jusqu'à la 77e est allé s'imposer au Shakhtar Donetsk (0-3). Sur passe d'Ilkay Gundogan, Riyad Mahrez a inscrit le premier but des Citizens (24e, 0-1). Sur le deuxième goal, le duo a changé de rôle, l'attaquant algérien a servi le milieu allemand (34e, 0-2). Après avoir distillé un assist à Gabriel Jesus (76e, 0-3), le Diable rouge a cédé sa place à Bernardo Silva.

Dans l'autre match, le Dynamo Zagreb a pris la mesure de l'Atalanta sans Tomothy Castagne blessé (4-0). Les Croates avaient déjà fait une bonne partie du chemin en première période grâce à Marin Leovac (10e) et a un doublé de Mislav Orsic (31e, 42e). L'attaquant croate a encore ajouté un but après la pause (68e).

L’Atletico remonte deux buts contre la Juventus

L'Atlético Madrid a arraché le nul (2-2) en toute fin de match contre la Juventus Turin dans un choc de la 1re journée du groupe D de la Ligue des champions qui a tenu toutes ses promesses.

Le club de Cristiano Ronaldo pensait avoir fait le plus dur en menant 2 à 0 grâce à des buts de Cuadrado (48e) et Matuidi (65e). Mais Savic a réduit le score (70e) et Herrera (90e) a égalisé, évitant une nouvelle déconvenue à l'Atlético contre la Juventus, son bourreau en 8e de finale de la compétition la saison passée.