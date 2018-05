Christian Karembeu: "Gagner la Ligue des Champions est dans l'ADN du Real"

Christian Karembeu a joué pour le Real Madrid de 1997 à 2000. En 1998, il y a tout juste 20 ans, il remportait la Ligue des Champions avec son club espagnol. Quelques semaines plus tard, il gagnait la Coupe du monde avec la France.

De passage à Bruxelles, invité par Eleven Sports, il a clamé son amour pour le Real, avant la grande finale de la Ligue des Champions, qui opposera l'équipe de Zinedine Zidane à Liverpool.

Entretien...

Christian, pas de mystère, vous supporterez le Real Madrid, lors de ce match contre Liverpool, à Kiev ?

Evidemment, je suis Madrid à 10.000%. Je suis Madrilène, Madrista, Madrileno. Il y a plusieurs expressions possibles pour dire que je dois beaucoup à ce club. Il m'a offert l'opportunité de jouer avec son maillot, et de gagner la Ligue des Champions, et d'autres trophées. Ca, je ne peux pas oublier.

Elle va être intéressante, cette finale. Il y a le Real, il y a Liverpool. Il y a Cristiano Ronaldo, il y a Mohamed Salah...

Liverpool, c'est costaud. C'est physique, c'est mental, c'est très technique. L'entraîneur, Jurgen Klopp, connaît très bien le Real Madrid. Il a joué avec le Borussia Dortmund maintes fois contre le Real Madrid. Et il a mis à mal le Real Madrid, aussi. Madrid se doit de faire attention à cette équipe, parce qu'elle est jeune, mais elle a surpris tout le monde. Elle s'est révélée au cours de la compétition, avec un Mohamed Salah intransigeant, qui marque et qui fait marquer. Et puis bien sûr, il y a Sadio Mané et Roberto Firmino. Ils ont la même configuration pour attaquer, ils font mal très vite en contre-attaque. L'un comme l'autre, Madrid comme Liverpool.

Le Real est presque "obligé" de gagner cette Ligue des Champions, après avoir perdu le championnat et la coupe ?

Ce n'est pas d'avoir perdu le championnat et la coupe. L'ADN du club, c'est de gagner la Ligue des Champions. C'est sa seizième finale. J'espère que le Real Madrid va pouvoir aller jusqu'au bout et gagner cette finale. Ca va être la troisième consécutive pour Zinedine Zidane, pour le Real Madrid, pour la Liga, pour les joueurs de la Liga espagnole. Waow, c'est exceptionnel...

