Chelsea et Valence se sont neutralisés à Mestalla lors de la cinquième journée du Groupe H de la Ligue des Champions (2-2). Michy Batshuayi est monté à la pause.



Battus à Saint Saint-Pétersbourg (2-0), l'Olympique Lyonnais et Jason Denayer se sont compliqués, la tâche dans la course à la qualification. A une journée de la fin de la phase de groupe, ils cèdent la deuxième place au Zenit.

Zenit Saint Pétersbourg - Lyon : 1-0 Chelsea et le remplaçant Batshuayi ramènent un point de Valence, l'OL de Denayer battu au Zenit - © OLGA MALTSEVA - AFP Lyon s'est incliné sur la pelouse du Zenit (2-0). Artem Dzyuba (42e) et Magomed Ozdoev (84e) ont permis aux Russes de se relancer dans la course aux 1/8es de finale. Jason Denayer a débuté la rencontre dans l'axe de la défense à cinq alignée par Rudi Garcia. Il n'a pas rien à se reprocher sur les deux buts de Saint-Pétersbourg. Au contraire de son équipier Marcelo. Dominé dans le duel aérien par Dzyuba, il a ensuite dévié la frappe d'Ozdoev et a pris Anthony Lopez à contre-pied. Avec 7 points, le Zenit et Lyon ont encore une chance de passer. Le duel se poursuivra à distance dans quinze jours.

Valence - Chelsea : 2-2 Valence et Chelsea ont mené mais aucune des deux équipes n'a réussi à décrocher un succès qui aurait été synonyme de qualification. Symbole de cette difficulté à se départager, Carlos Soler (40e) et Matteo Kovavic (41e) se sont répondus du tac au tac en fin de première mi-temps. Christian Pulisic (50e) - dont le but a été validé par le VAR - a donné l'avantage aux Blues. Dani Parejo a vu son penalty arrêté par Kepa Arribazalaga (65e). Mais les Espagnols ont fini par égaliser grâce à Daniel Wass (82e). Michy Batshuayi est monté à la pause à la place de Tammy Abraham blessé, sous les sifflets. Le public de Mestalla n'avait visiblement pas gardé que de bons souvenirs de Batsman.



Avant la dernière journée, Chelsea est en position favorable Une victoire contre Lille, dernier du groupe H et déjà éliminé, suffira aux Blues pour se qualifier.