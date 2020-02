Chelsea croit dans ses jeunes joueurs, le Bayern les redoute

Conscient qu'ils devront élever leur niveau de jeu contre le Bayern Munich, mercredi, en huitième de finale aller de Ligue des Champions, l'entraîneur de Chelsea Frank Lampard fait néanmoins confiance à ses jeunes joueurs que son homologue allemand, Hansi Flick, redoute.

Une insouciance "à double tranchant"

Hansi Flick (entraîneur du Bayern Munich): "Chelsea est une équipe qui joue parfois de façon très insouciante, ce qui est à double tranchant, ça a des avantages offensivement parce qu'ils sont très rapides pour mener les attaques, mais à l'inverse, défensivement, parfois ce n'est pas irréprochable et ils encaissent pas mal de buts. Mais c'est une équipe qui, à la maison, peut mettre beaucoup de pression comme on l'a vu contre Tottenham. Elle essaiera certainement de nous mettre sous pression et nous empêcher de jouer à notre rythme. A nous d'être confiants et audacieux".

Être plus audacieux que contre Liverpool:

Joshua Kimmich (joueur du Bayern): "Il faudra jouer différemment de l'année dernière (en huitième de finale). Liverpool était favori. On avait fait un match aller correct, on était très content même si on n'avait pas joué notre jeu habituel. J'espère qu'on sera plus audacieux, qu'on jouera pour gagner le match ou marquer un but, ce qui nous a manqué contre Liverpool. On était content du 0-0 (défaite 1-3 au retour). On n'avait pas eu d'occasion et on avait eu de la chance sur une ou deux actions. Demain j'espère qu'on prendra davantage le match en main et essayer d'avoir un résultat en notre faveur".

Un Bayern plus offensif que contre les Spurs

Kimmich: "Depuis (le match contre Tottenham, remporté 7-2 à Londres en phase de poule) il y a eu un changement d'entraîneur et le jeu pratiqué a changé. On essaye d'attaquer plus haut et de forcer l'adversaire à commettre des erreurs plus tôt. On prend plus de risques qu'avant, mais je serai quand même très content si on fait le même résultat que la dernière fois".

Lampard s'attend à souffrir

Frank Lampard (entraîneur de Chelsea): "Il y a des joueurs qui ont l'expérience de la Ligue des champions dans mon groupe mais aussi beaucoup de jeunes joueurs qui doivent comprendre ce que je veux dire quand je leur dis qu'il faudra encore relever son niveau et avoir l'état d'esprit nécessaire. C'est une partie de mon travail de m'assurer que dans le moindre détail, toutes les cases soient cochées sur les deux matches. Il ne doit pas y avoir de moments dans le match où on est piégé par la rencontre. Il y aura des moments où on souffrira, parce que le Bayern est une équipe incroyable avec le ballon. Si on doit souffrir, on souffrira, c'est notre boulot pour les deux prochains matches. Mais je n'ai aucun doute au sujet (des jeunes joueurs), je leur fais confiance comme je fais confiance à tous les joueurs qui ont joué cette saison. Et si je leur fais confiance, c'est parce qu'ils l'ont mérité avec la façon dont ils ont joué et se sont comportés".

Chelsea prêt à renverser le favori

Lampard: "Être un outsider, c'est mieux que d'autres le disent de vous. Mon boulot est de préparer le match, d'observer l'adversaire, regarder ses forces, regarder nos forces, trouver des faiblesses. Je comprends qu'on nous place comme outsider, parce que le Bayern est si fort, a tellement de talent et parce qu'on n'a pas leur expérience... Mais si c'est le cas, notre travail est de renverser le favori. Ce sont les plus belles histoires dans le sport".