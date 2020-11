Chatelle sous le charme de Haaland : "Il me fait penser à un certain Romelu Lukaku" - Football -... Où et quand Erling Braut Haaland s'arrêtera-t-il? C'est la question que de nombreux observateurs se posent à propos de cette armoire à glace d'1m94 qui a toujours préféré l'efficacité à l'élégance. Un point commun, en plus de la carrure de 'molosse', qui force la comparaison avec un autre attaquant que nous connaissons bien. "Haaland a énormément de qualités, dans sa puissance il me fait penser à un certain Romelu Lukaku", affirme notre consultant Thomas Chatelle qui a suivi Dortmund - Bruges pour Proximus Sports.