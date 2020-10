Champions League: Zidane félicite son équipe pour son "caractère"

Zinédine Zidane a réagi avec satisfaction au partage 2-2 arraché dans les arrêts de jeu par le Real Madrid face au Borussia Mönchengladbach.

"Je pense que notre contenu a été très bon", a commenté Zidane après la rencontre. "Ce nul n'est pas pour moi un soulagement, c'est un résultat mérité. Ce qu'il faut retenir, c'est notre discipline, nous avons toujours cru que nous pouvions retourner la partie. Nous avons eu un adversaire qui nous a mis en difficulté sur deux ou trois actions, on ne s'est pas affolé, on a continué à jouer, à mettre de l'amplitude et de la profondeur. On est revenus avec du caractère, c'est ça que je retiens."

Malgré la dernière place du Real Madrid au sein de son groupe (1 pt), Zidane est optimiste pour la suite. "Si on continue à jouer comme ça, on fera de belles choses et on gagnera des matches, c'est sûr et certain. Je suis très content et fier de mon équipe, c'est le plus important".