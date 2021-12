Romelu Lukaku a marqué ce mercredi soir avec Chelsea ! Rien d’étonnant pour le serial buteur qu’il est, mais un petit événement quand même. Le Diable rouge a traversé une petite période de disette entre fatigue et blessure. Il n’avait plus marqué avec les Blues depuis le 14 septembre, c’était déjà en Ligue des Champions, et aussi contre le Zenit Saint Petersbourg. Un but qui n’a pas empêché le partage sur le fil des Blues contre le Zenit. Mais il permet à Romelu de devenir le joueur Belge ayant inscrit le plus de buts en Coupes d'Europe, avec 39 il dépasse Luc Nilis et ses 38 réalisations.

Le déroulement de la soirée

Alors que Timo Werner s’était chargé d’ouvrir le score dès la deuxième minute de jeu, le Zenit a égalisé par Claudinho avant de prendre l’avantage grâce à une réalisation d’Azmoun. Le Diable a alors fait 2-2 avant qu’un doublé de Werner, en plus de l’assist sur le but du Belge, n’offre l’avantage aux Blues, 3-2. On pensait que le tenant du titre londonien avait la victoire et la première place du groupe entre les mains mais Erokhin a inscrit un but à la 94e pour offrir le partage au Zenit, 3-3, score final.

Du côté de la Juventus, on a assuré l’essentiel, une victoire par le plus petit écart (1-0) contre Malmö. Un but de Moise Kean dans une rencontre qui a vu Koni De Winter devenir le plus jeune joueur de la Juventus à être titularisé en Ligue des Champions.

Chelsea et la Juventus sont donc qualifiés pour la suite de la compétition. Le Zenit poursuivra en Europa League, la route européenne de Malmo s’arrête ce mercredi soir.