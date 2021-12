Champions League - Xavi : "La place du Barça, ce n'est pas l'Europa League"

Xavi, entraîneur du FC Barcelone depuis quelques semaines, était très déçu, voir abattu en conférence de presse après la défaite 3-0 mercredi contre le Bayern Munich pour la 6e et dernière journée de la Ligue des champion. Une défaite synonyme d'élimination et d'une arrivée en Europa League pour la suite de la saison.

"J'ai assisté à une réalité très dure aujourd'hui. C'est une situation triste, difficile. Je voulais être à la hauteur en Ligue des champions, essayer de la gagner. Mais la réalité nous dit que nous ne sommes pas au niveau. C'est dur, mais c'est ainsi. Il faut faire face à cette réalité. Une nouvelle étape commence dès aujourd'hui. Ceci doit être un point d'inflexion. Aujourd'hui débute une nouvelle étape. On ne peut pas se satisfaire de cela. On doit se rebeller. La place du Barça, ce n'est pas la Ligue Europa. Son vrai visage n'est pas celui d'aujourd'hui. La Ligue Europa, je l'ai jouée, ce n'est pas la reine des compétitions européennes, mais il faut la jouer. Je l'ai dit aux joueurs : on va démarrer une nouvelle ère pour redonner de grands espoirs et récupérer le 'barcelonisme'. J'espérais rivaliser un peu plus. Je me sens responsable comme entraîneur. Aujourd'hui , c'est aussi un sacré coup de massue pour moi. On va travailler pour retrouver le Barça que l'on connaît le plus vite possible, mais il faudra changer des choses, c'est clair".