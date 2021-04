Champions League : victoire tardive et inutile de Porto face à Chelsea qui retrouve enfin les demies

Battu 0-2 lors du match aller par Chelsea, le FC Porto n'est pas parvenu à réaliser l'exploit ce mardi soir. Les hommes de Sergio Conceiçao ont battu les Londoniens en toute fin de rencontre, 0-1. Mais ce (magnifique) but de Taremi a uniquement servi à sauver l'honneur pour les Portugais. Chelsea retrouvera le vainqueur du double duel entre le Real Madrid et Liverpool en demi-finale.

Les Blues de Thomas Tuchel avaient sans doute fait le plus dur à l'aller avec une victoire 2-0, mais ils ont eu le mérite de gérer sans trop trembler le match retour, malgré la victoire 1-0 de Porto et l'extraordinaire retourné de Mehdi Taremi en fin de rencontre (90+3).

Chelsea a résisté, Chelsea a serré les dents et Chelsea revient dans le grand monde, où il retrouvera en demi-finales (27-28 avril et 4-5 mai) le vainqueur de la confrontation mercredi entre Liverpool et le Real Madrid (aller: 1-3). Les Blues n'avaient plus atteint ce cap de la compétition depuis 2014.

Ils auront dans la tête le rêve d'une nouvelle finale, le 29 mai à Istanbul: ce serait la première pour Chelsea depuis son sacre en 2012 et la deuxième d'affilée pour Tuchel, finaliste avec le PSG l'été dernier.