Champions League : Vertonghen et Benfica prennent l’eau face au Bayern, 1ère titularisation pour Onana, les Loups belges vaincus à Salzbourg

Ce sont les Loups de Koen Casteels, Aster Vranckx et Dodi Lukebakio qui ont ouvert le bal sur le coup de 18h45 sur la pelouse du Red Bull Salzbourg en Autriche. Rapidement mené 1-0 (3'), Wolfsburg a réagi via l'ancien Anderlechtois Lukas Nmecha (0-1, 15') avant de couler en seconde période. Noah Okafor, du haut de ses 21 ans, a endossé le rôle de sauveur en inscrivant un doublé et en portant le score à 3-1. Sebastiaan Bornauw est quant à lui resté toute la rencontre sur le banc.