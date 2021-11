Champions League : Vaincus par le Sporting, Dortmund et ses Belges n’iront pas en huitièmes

En déplacement sur la pelouse du Sporting, les hommes de Marco Rose, privés de Thorgan Hazard et de Haaland, se sont lourdement inclinés face à des Portugais réalistes.

Dans un match dominé par Dortmund en termes de possession et de tirs, et dont ils n’ont pas pu tirer profit, c’est le Sporting qui est parvenu à tirer son épingle du jeu grâce à un beau match de Pedro Goncalves, auteur d’un doublé. Un match abouti pour les Portugais malgré un penalty raté qui ne les aura pas fait douter très longtemps puisque le 3-0 intervient à la minute suivante par l’intermédiaire de Pedro Porro. Coup dur pour les Allemands, déjà réduits à 10 quelques minutes avant suite à l’expulsion de Emre Can.

Donyell Malen réduit l’écart à la 93e mais ça ne suffira pas pour Dortmund, déçu par cette soirée.

En perdant ce match, les Jaunes et Noirs voient leur place en huitième de finale s’envoler mais leur aventure ne s’arrête pas là pour autant puisque les Allemands pourront sauver l’honneur en Europa League.