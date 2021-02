Champions League : Un Ronaldo affamé de retour dans son jardin européen face à Porto

"Ces deux dernières années, on est rentrés à la maison plus tôt que prévu […]. Demain, j’espère que ce sera le début d’une longue marche jusqu’à la finale", a-t-il ajouté.

C’est donc avec plein d’espoirs que la Juventus s’apprête à affronter le FC Porto ce mercredi en huitième de finale aller de Ligue des Champions. Un duel considéré comme un premier pas vers le trophée pour Ronaldo et sa bande. "C’est ça la Ligue des champions : les matches à élimination directe. C’est presque comme si une nouvelle compétition démarrait", a lancé la star portugaise dans un message adressé à ses plus de 262 millions d’abonnés sur Instagram.

Des succès qui appartiennent au passé pour un Portugais toujours en quête de défis et venu à la Juventus pour monter sur le toit de l’Europe avec une troisième équipe différente. Et c’est justement pour cela que les Turinois – incapables de gagner sur la scène européenne depuis 25 ans - l’ont recruté. D’abord sorti par l’Ajax puis par Lyon, la Juventus estampillée CR7 est passé à côté de son objectif ces deux dernières années. Deux éliminations frustrantes qui ont accru la soif de victoire des Bianconeri, indomptables en Italie depuis 9 ans mais toujours bredouille en Europe.

Les choses sérieuses commencent enfin pour Cristiano Ronaldo ce mercredi avec la phase à élimination directe de Ligue des Champions. Affamé de victoires, le Portugais est impatient d’en découdre sur la scène européenne. Une vitrine qu’il a toujours adorée avec son record de 134 buts en C1 et ses 5 titres glanés avec Manchester United et le Real Madrid (4).

Ronaldo principale arme de Pirlo pour déstabiliser un FC Porto hermétique

Cristiano Ronaldo à l'entraînement - © MARCO BERTORELLO - AFP

Si elle est favorite après avoir fini en tête de son groupe grâce sa belle victoire en décembre à Barcelone (3-0), la Juventus doit se méfier d’une équipe portugaise qui compte autant de Ligue des champions qu’elle au palmarès.

En phase de groupes, les Dragons se sont montrés particulièrement hermétiques, enchaînant cinq matches sans prendre de but (4 victoires, un nul) après la défaite initiale contre Manchester City (1-3). L'entraîneur turinois Andrea Pirlo a d’ailleurs appelé à la "patience" face à cette équipe compacte, capable de sortir rapidement en contre.

En l’absence du précieux Juan Cuadrado (cuisse) et de Paulo Dybala, toujours en phase de reprise, la Juventus va encore dépendre grandement des éclairs de sa star. Car quand il reste muet, la Vieille Dame a souvent du mal, même quand elle domine, comme samedi à Naples (revers 1-0).

"Nous savons qu’à n’importe quel moment, Cristiano Ronaldo peut décider du match. […] Face à lui il faut être compact, lui limiter les espaces", se méfie l’entraîneur de Porto Sergio Conceiçao.

Ce duel face à Porto, ce sera aussi l'occasion pour Ronaldo de rentrer au Portugal dans un Estádio do Dragão qui lui évoque deux beaux souvenirs. Une qualification en 2009 avec Manchester United grâce à une superbe frappe des 30 mètres (but élu prix Puskas de l’année) et le titre en Ligue des Nations obtenu aux dépens des Pays-Bas en 2019.

En cas de qualification en quart de finale, Ronaldo pourrait devenir le joueur ayant disputé le plus de matches dans l’histoire de la Ligue des Champions (174 aujourd’hui, contre 177 pour Iker Casillas).