Champions League : un doublé de Lukaku sauve l'Inter et le remet en course pour la qualification

Les dixième et onzième buts de la saison de Romelu Lukaku ont sauvé l’Inter de l’élimination en Ligue des Champions mardi soir. Double buteur décisif, le Diable rouge a permis aux Italiens de s’imposer 2-3 contre le Borussia Mönchengladbach et de se relancer dans la course à la qualification dans un groupe B qui reste totalement indécis.

>>> A LIRE AUSSI: Le Real Madrid, battu froidement au Shakhtar Donetsk (2-0), complique son avenir européen

>>> A LIRE AUSSI: Lukaku : "Depuis un an et demi, je joue le meilleur football de ma carrière"