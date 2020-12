Champions League: un Bayern rajeuni stoppe et inquiète l'Atlético de Carrasco, Liverpool qualifié

Sur la pelouse pendant 87 minutes, le Diable rouge a assisté au but d'ouverture de Joao Felix après 28 minutes mais aussi à l'égalisation de Thomas Müller sur penalty (86e), une minute avant sa sortie.

Déjà qualifié, le Bayern Münich s'est assuré de la première place du groupe A mardi en tenant en échec l'Atlético Madrid en Espagne (1-1). Malgré une équipe largement remaniée avec notamment la présence des deux jeunes milieux de 17 ans Bright Arrey-Mbi et Jamal Musiala, les Bavarois sont parvenus à stopper les Colchoneros de Yannick Carrasco.

Liverpool en 1/8es, l'Atalanta et l'Ajax se disputeront l'autre place

Liverpool a connu une soirée parfaite avec sa victoire contre l'Ajax (1-0), qui, associée au nul (1-1) entre l'Atalanta et Midtjylland, lui offre un ticket pour les huitièmes et la première place du groupe D. Le but de la victoire est tombé des pieds du jeune Curtis Jones à la 56e minute. Sur le banc, Divock Origi n'a pas participé à la rencontre.

L'Atalanta pourra quant à elle se contenter d'un nul lors de l'ultime journée de la phase de groupes, dans un véritable "16e de finale" à Amsterdam contre l'Ajax.

Ce nul, arraché avec mille difficultés à onze minutes de la fin grâce à une tête de son défenseur Cristian Romero après avoir longtemps couru derrière le score, permet à la "Dea" (2e du groupe avec 8 points) de posséder un point d'avance sur l'Ajax (3e, 7 pts).