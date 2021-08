Champions League : Suivez Shakhtar Donetsk – Genk (direct commenté live 19h30)

Battu au match aller 1-2, Genk se déplace au Shakhtar Donetsk pour le troisième tour préliminaire retour de la Ligue des Champions. Avec l’obligation de faire un résultat sous peine de déjà voir son parcours en Ligue des Champions terminé.

La Lige des Champions va-t-elle déjà s’arrêter pour Genk ? Défait la semaine passée à domicile 1-2 par le Shakhtar Donetsk, les hommes de John van den Brom vont devoir réagir ce mardi soir. Hormis en Coupe d’Europe, le début de saison de Genk n’est pas conforme aux attentes. Ce samedi, ils ont enfin décroché leur première victoire en championnat. Une victoire qui devrait leur donner des idées ce mardi face à l’équipe ukrainienne.

"Évidemment que nous y croyons encore", a déclaré l'entraîneur néerlandais, cité sur le site de son club. "Si ce n'est pas le cas, il ne faut même pas débuter le match. Nous avons suffisamment d'arguments pour y croire. Nous jouons bien et la victoire à Courtrai nous a mis en confiance. Le Shakhtar est une équipe très forte, c'est certain, mais nous avons démontré à l'aller que nous étions capables de leur faire mal."

"Croyez-moi, nous sommes ici pour nous qualifier. Le groupe sent que la Ligue des Champions n'est plus très loin. L'objectif est d'y parvenir et nous allons tout faire pour y arriver", a dit Van den Brom.

Car en cas de nouvelle défaite, le perdant se retrouvera en phase de poules de l’Europa League, tandis que le vainqueur affrontera en barrages de la C1 soit l’AS Monaco, soit le Sparta Prague, même s’il y a de grandes chances que ce soit Monaco au vu de sa victoire 0-2 à l’aller dans la capitale tchèque. Réponse sous le coup de 21h30.