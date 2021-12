Champions League : Suivez PSG - FC Bruges en direct (LIVE commenté et audio 18H45)

Le FC Bruges, dernier de son groupe, a perdu en effet son avantage sur le RB Leipzig après la correction subie de la part des Allemands (0-5) le 24 novembre lors de la 5e journée en Champions League. Les champions de Belgique n'ont plus leur sort entre leurs mains.

>> Suivez PSG - FC Bruges en direct audio.

En déplacement au Paris Saint-Germain de Lionel Messi et Kylian Mbappé (déjà qualifié), mardi à 18h45, ils doivent quitter la capitale française avec au moins un point et espérer que Leipzig, qui vient de renvoyer son entraîneur Jesse Marsch dimanche, s'inclinera au même moment face à Manchester City et Kevin De Bruyne.

Plus simplement, Bruges doit prendre plus de points que Leipzig, sinon ce sera l'élimination. La troisième place du groupe A, la seule que peuvent encore espérer les Brugeois, ouvre les portes des seizièmes de finale de l'Europa League.