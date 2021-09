Un record égalé, un steward assommé et un but, Cristiano Ronaldo a fêté son retour en Champions League sous le maillot de Manchester United de manière fracassante, ce mardi soir face aux Young Boys de Berne. Malheureusement pour le Portugais, la soirée s'est mal terminée avec une défaite concédée dans les toutes dernières minutes, par des Red Devils réduits à dix (2-1).

© AFP or licensors

Dès la publication des compositions, CR7 était assuré d’égaler le record d’apparitions en C1 d’Iker Casillas (177).

Il a ensuite assommé (involontairement) un steward durant l’échauffement. Il est d’ailleurs allé s’assurer que la personne allait bien. Et puis, il a fait ce qu’il fait de mieux : marquer.

►►► À lire aussi : Nouvel effet Ronaldo à Manchester United : les brownies n’ont plus la côte à la cantine

Le Portugais n’a eu besoin que de 13 minutes pour débloquer son compteur but dans cette édition 2021-2022 de la Ligue des Champions. Servi par son compatriote Bruno Fernandes, Ronaldo n’a pas tremblé face à David Von Ballmoos. Cristiano a ouvert le score.



Pour son grand retour avec les Red Devils samedi dernier (le 11 septembre), le N.7, auteur d’un doublé, avait lancé United vers une victoire facile contre Newcastle.



Malheureusement pour le Portugais, l'issue n'a pas été la même au Stade de Suisse Wankdorf. La faute en partie à la carte rouge d'Aaron Wan-bissaka (35e). Après l'exclusion du défenseur, la rencontre a changé d'âme. A dix, ManU a été beaucoup moins dangereux. Tout le contraire des Young Boys. Et les Suisses ont fini par faire craquer les Anglais en deuxième période. Nicolas Ngamaleu (66e) et Theoson Jordan Siebatcheu (90e+5) ont arraché les trois points. Ronaldo a lui été remplacé à la 72e et a cédé sa place à Jesse Lingard.