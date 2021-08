Un impitoyable Shakhtar met fin au rêve de Ligue des Champions de Genk, les Limbourgeois reversés en Europa League

Genk n’a rien pu faire. Déjà battus lors du match aller à domicile (1-2) et donc dans l’obligation de s’imposer, les Limbourgeois ont tendu l’autre joue sur la pelouse du Shakhtar (2-1). C’est donc désormais officiel, alors qu’un barrage face à Monaco se profilait pour accéder à la Ligue des Champions, Genk doit se contenter de la phase de poules de l’Europa League.

Et force est d’avouer que Genk n’a jamais réellement eu l’occasion d’y croire ce mardi. Chambardés par des Ukrainiens beaucoup plus incisifs dans les duels, les Limbourgeois sont déja passés proche de la correctionnelle en tout début de match mais Vandevoordt a parfaitement négocié son 1 contre 1 avec Pedrino.

Et si les hommes de Van den Brom ont tenté de secouer le cocotier ukrainien par la suite, notamment grâce à une frappe de Bongonda ou une tête trop puissante de Heynen, on a vite senti que le Shakhtar était un, voire deux tons au-dessus. La preuve, sur une action d’école, Traore est très (trop) facilement parvenu à ouvrir la marque juste avant la demi-heure, profitant du marquage cataclysmique de la défense belge.

Ce but d’ouverture inscrit, la 1e mi-temps s’est finie en eau de boudin, alternant entre petites fautes de part et d’autre pour couper le jeu, pleurnichages envers l’arbitre et actions offensives tuées dans l’oeuf.

Conscients qu’ils devaient élever leur niveau de jeu pour espérer renverser cette rencontre très mal embarquée, les Limbourgeois ont tenté de mettre le rythme après la pause mais toujours sans mettre en danger le portier ukrainien (1 seul tir cadré après 80 minutes…)

Et ce qui devait arriver arriva. Profitant de l’apathie défensive belge, Antonio s’est chargé de planter le 2-0 but du match, se montrant le plus prompt pour récupérer un ballon qui traînait dans la surface. Monté au jeu, l'inévitable Dessers s'est lui chargé de planter le but de l'éphémère espoir pour Genk.

2-1, score final. Genk n'a pas démérité mais s'est montré beaucoup trop perméable pour espérer franchir l'écueil Shakhtar. Il faudra donc se contenter de l'Europa League.