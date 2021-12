Champions League : Sergio Ramos "aurait préféré tomber sur une autre équipe" que le Real

Le défenseur du Paris Saint-Germain Sergio Ramos aurait "préféré tomber sur une autre équipe" que son ancien club, le Real Madrid, en huitième de finale de la Ligue des champions.

"Le destin est très capricieux. J'aurais préféré tomber sur une autre équipe", a déclaré lundi l'international espagnol, qui a signé cet été au PSG après 16 années au Real, auréolées notamment de quatre sacres en C1.

"Vous connaissez mon amour pour le Real Madrid et ses supporters. C'est quelque chose qui ne changera jamais, mais aujourd'hui je suis joueur du PSG, je dois défendre mon équipe et je ferai tout mon possible pour essayer de passer ce tour", a déclaré l'ancien capitaine du Real, lors de l'inauguration à Madrid d'une chaîne de salles de sport à son nom.

"Mes sensations sont mitigées: j'aurais préféré ne pas avoir ce tirage, mais en même temps je suis très heureux de retourner au Bernabeu, à ma maison", a ajouté le défenseur qui s'attend à "un match très difficile".

Ramos, 35 ans, a également remporté cinq titres de champion d'Espagne avec le Real Madrid, avec qui il a inscrit 101 buts en 671 matches.

L'Andalou avait quitté le club madrilène à contre-coeur l'été dernier, après avoir refusé une offre de prolongation d'un an accompagnée d'une baisse de salaire.

Perturbé par des blessures à répétition, il n'a disputé qu'un match depuis son arrivée à Paris, le 28 novembre à Saint-Etienne en L1.