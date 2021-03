Le match retour "à domicile" se jouera lui aussi à la Puskas Arena de Budapest et, aussi incroyable que cela puisse paraître, c'est presque un soulagement pour Liverpool, qui ne réussit plus rien de bon à Anfield.

Autrefois considérée comme un triangle d'or, la triplette Mohamed Salah, Roberto Firmino et Sadio Mané est aujourd'hui plutôt un triangle des Bermudes où ont sombré les ambitions de Liverpool et ses espoirs de conserver son titre de champion d'Angleterre.

Si l'Egyptien semble s'en tirer un peu moins mal que les autres, avec tout de même 24 buts au compteur cette saison, Sadio Mané n'en compte que 11 et Firmino 6 (plus 7 passes décisives).

Les trois joueurs n'affichent plus la même fluidité ni la même complémentarité que lors des exercices précédents, renforçant l'idée d'une fin de cycle.

L'usure est bien compréhensible après des années à tirer sur la corde aussi bien physique que mentale.

Sans compter les sélections nationales et les voyages qu'elles impliquent, Salah a joué 190 matches en trois ans et demi avec les Reds, Sané 205 en quatre ans et demi et Firmino pas moins de 281 rencontres en cinq ans et demi, alors qu'il approche de ses 30 ans.

Dans un système de jeu aussi exigeant que celui de Jürgen Klopp, le gros coup de mou semblait inévitable, d'autant que, pour une équipe qui a remporté la Ligue des champions en 2019 et un titre de champion en 2020, l'effectif de Liverpool paraît étonnamment léger à ces postes.