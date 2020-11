Champions League : Ronaldo imité mais qualifié comme le Barça, le PSG se relance, Man Utd cartonne

Après la qualification de Chelsea et Séville dans le groupe E en début de soirée, deux autres équipes ont décroché leur ticket pour les huitièmes de finale : Barcelone et la Juventus.

Le Barça assure sans stars, la Juventus qualifiée dans la souffrance

Mal en point en Liga, Barcelone a poursuivi son sans faute en Ligue des Champions en refilant un 0-4 au Dynamo Kiev pour assurer sa qualification.

Pour ce duel, Ronald Koeman a fait tourner son effectif et mis au repos Lionel Messi et Frenkie De Jong. Le Néerlandais a également laissé Ousmane Dembélé sur le banc alors que Busquets, Fati, Sergi Roberto, Piqué et Umtiti sont blessés.

Malgré une équipe largement remaniée, les Blaugrana n'ont eu aucune difficulté à se défaire des Ukrainiens grâce à Dest (52e) et Braithwaite (57e et 70e) et Griezmann (90e), monté après l'heure de jeu.

Le Barça (12 points) reste en tête devant la Juventus (9 points), également qualifiée après s'être sortie de l'embarras in extremis face à Ferencvaros.

Les Turinois - manifestement toujours en chantier - ont été secoués après 19 minutes de jeu. Myrto Uzuni a profité d'un centre dévié pour reprendre le ballon et tromper Szczesny. L'Albanais a eu la mauvaise idée de célébrer son but à la Ronaldo et le Portugais s'est empressé de lui rappeler qui était le patron en égalisant à la 35e.

Les Bianconeri ont poussé en deuxième période mais n'ont pas complètement convaincu malgré deux frappes sur le poteau de Bernardeschi (60e) et Morata (68e). L'Espagnol a finalement planté son 5e but en 4 matches de Ligue des Champions pour offrir la victoire aux Italiens dans les arrêts de jeu (90e+2).