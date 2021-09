Romelu Lukaku a marqué face au Zenit Saint Pétersbourg pour sa première rencontre de Ligue des Champions avec Chelsea (1-0). Une réalisation synonyme de victoire pour la formation anglaise. Le Diable rouge continue sur la lancée de son impressionnant début de saison : 4 apparitions-4 buts.



Pour son baptême du feu en C1 avec les Blues, Big Rom connaît un début de match délicat face à la défense très regroupée des Russes, alignés en 5-4-1. Le Diable rouge est privé de ballon et d’opportunité avant la pause. Ses équipiers ne le trouvent pas et il est bien muselé aussi pas le trio défensif du Zenit.

►►► À lire aussi : 27 Belges engagés dans la phase de groupes de la Champions League

Mais l’étreinte se desserre en deuxième mi-temps. Romelu s’illustre d’abord en remise. Avec Lukaku comme point d’appui, les Londoniens se montrent enfin dangereux. Hakim Ziyech décoche le premier envoi cadré des Blues à la 47e minute. L’ex-attaquant de l’Inter décale ensuite Reece James (56e). Entre les deux actions, Antonio Rüdiger s’est offert un improbable déboulé qui se termine par une frappe non cadrée.



Lukaku, très concentré et très calme malgré la frustration, fait mouche sur sa première vraie occasion. Cesar Azpilicueta dépose un long centre dans le rectangle. Big Rom prend le meilleur sur les défenseurs et place une tête imparable (69e). Le Bridge respire mieux et se félicite encore une fois du retour de Lukaku.