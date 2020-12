Champions League : Real Madrid – Mönchengladbach, Zidane en danger (Live commenté 21h00)

1997, c'est la date de la dernière absence du Real Madrid du top 16 européen. Cette date pourrait bien changer et passer à 2020 en cas de contre-performance du Real qui accueille le Borussia Mönchengladbach lors de l’ultime journée de Ligue des Champions.

Car tout autre résultat qu’une victoire contre le Borussia, qui joue aussi sa survie en C1, et les hommes de Zinedine Zidane dépendraient d’une déconvenue du Shakhtar face à l’Inter dans ce groupe B où tout est encore ouvert, y compris pour les Intéristes.

Zidane justement, ce nom est sur toutes les lèvres. Le Français "ne pense pas du tout" à son éventuel limogeage en cas d’élimination précoce. "Je pense uniquement au fait de gagner et de finir premier de notre groupe. Le reste, ça ne m’intéresse pas. […] Après, le club fera ce qu’il doit faire, comme toujours. Mais je n’y pense pas. Le passé, c’est le passé. Ce qui importe, c’est le présent, et le futur. Il se passera ce qu’il se passera. Mais c’est un match important pour prouver ce que l’on vaut comme équipe. La situation, on la connaît. Je suis persuadé que l’on fera un grand match du début à la fin. Le club, les joueurs, on est tous habitués à jouer ces matches sous pression, où tu dois donner le maximum en mettant les émotions de côté. C’est le dernier match de la phase de poules, on sait ce que l’on joue", a ajouté Zidane en conférence.

A l’aller en Allemagne, le Real Madrid n’avait pu faire mieux qu’un partage (2-2). Un point sauvé in extremis par des buts de Karim Benzema et Casemiro en toute fin de match (87e et 90e+3) alors que les Allemands menaient 2-0.

Heureusement et alors que le Real Madrid restait sur deux défaites toutes compétitions confondues, les joueurs se sont bien relevés à Séville ce samedi (1-0) et ont offert une bouffée d’air à Zidane, qui devrait retrouver ce mercredi son capitaine et pilier défensif Sergio Ramos, de retour de blessure.

D’une 24e qualification consécutive dans le top 16 européen dépendra sans doute l’avenir sur le banc merengue d’un "Zizou" sublimé par l’enjeu.