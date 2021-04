Champions League : Real Madrid - Liverpool en direct (LIVE commenté 21H)

Place aux quarts de finale de Ligue des Champions ce mardi avec un somptueux duel d'ouverture entre le Real Madrid et Liverpool, deux poids lourds du football européen. D'un côté, les Merengue, treize fois vainqueurs de la compétition, qui alternent le bon et le moins bon cette saison. Après s'être difficilement extirpés de leur groupe (1ers mais avec seulement 10 points sur 18), les Madrilènes ont plus sereinement pris le dessus sur l'Atalanta en 8e de finale (0-1, 3-1). En championnat, ils se montrent tout aussi irréguliers mais pointent, malgré tout, à la 2e place, en embuscade pour le titre.

Leur adversaire du soir, Liverpool, connaît une saison tout aussi mouvementée. Champions en titre en Premier League, ils naviguent actuellement en eaux troubles avec une très décevante 6e place au classement. Beaucoup plus convaincants en Ligue des Champions (2-0, 0-2) contre Leipzig, les Reds voudront poursuivre sur cette lancée européenne, oublier les tracas domestiques et faire tomber un gros d'Europe, à savoir le Real Madrid. Des Merengue qui devront se passer d'Eden Hazard mais aussi de Raphael Varane, testé positif au coronavirus, et de leur captain' courage, Sergio Ramos, pour cette double confrontation.

Qui parviendra à prendre l'avantage dans cette manche aller ? La réponse dès 21heures.