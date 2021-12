Champions League : Real Madrid - Inter Milan, les Madrilènes pour assurer la première place (LIVE commenté 21H)

Cette semaine, c'est déjà la fin de la phase de groupes de la Champions League, version 2021-2022. Dans le groupe D, à 21H00, le Real Madrid accueille l'Inter Milan tandis que le Shakhtar Donetsk reçoit le Sheriff Tiraspol, une des surprises de la saison européenne.

Les enjeux sont faibles dans ce groupe tant on connait déjà le dernier (Donetsk, 1 point), le troisième (Tiraspol, 6 unités), reversé en Europa League et donc logiquement les deux qualifiés pour le tour suivant : le Real (12 points) et l'Inter (10). Seul réel intérêt donc, la place de numéro un dans cette poule D, qui offrira un tirage plus avantageux lors du tour suivant.

Pour cette partie, les Madrilènes pourront compter sur Thibaut Courtois tandis que le doute rôde toujours autour de la situation d'Eden Hazard.