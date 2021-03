Vainqueur 0-1 à l'aller, le Real Madrid a toutes les cartes en main pour valider son billet pour les quarts de la Champions League, ce mardi soir face à l'Atalanta, dans le cadre de leur huitième de finale retour.

Thibaut Courtois, qui n'avait pas été réellement inquiété il y a trois semaines en Italie, sait que la qualification sera dans la poche s'il parvient à nouveau à conserver ses cages inviolées.

Le gardien des Diables Rouges sera d'ailleurs le seul Belge présent sur la pelouse, puisque son coéquipier Eden Hazard, qui a rejoué un quart d'heure samedi à Elche (victoire 1-2), est à nouveau blessé. Il souffre d'une blessure musculaire au psoas droit, la durée de son indisponibilité n'est pas encore connue.

Par rapport à l'aller, Zinédine Zidane récupère par contre son buteur Karim Benzema, déjà de retour en grande forme, et auteur d'un doublé à Elche il y a trois jours.

Attention toutefois à l'excès de confiance, car l'Atalanta, battue à l'aller en raison d'un but de Ferland Mendy en fin de match après avoir joué une bonne partie de la rencontre à dix, aura à cœur de prendre sa revanche... et brille en déplacement sur la scène européenne cette saison : trois matches, trois victoires (0-4 à Midtjylland, 0-2 à Liverpool, 0-1 à l'Ajax), et pas le moindre but encaissé !