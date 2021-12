Champions League : PSG – Real Madrid comme affiche du nouveau tirage au sort

Le double affrontement entre l’Atlético Madrid et le Bayern Munich aurait dû constituer le choc des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, dont le tirage au sort a été effectué ce lundi midi à Nyon en Suisse… mais en raison d’un "problème technique" décelé par les Colchoneros, le résultat a été annulé et un second tirage s’est déroulé à 15H.

Voici les nouvelles affiches de ces huitièmes de finale :

Salzbourg – Bayern Munich

Sporting Portugal – Manchester City

Benfica – Ajax

Chelsea – Lille

Atletico Madrid – Manchester United

Villarreal – Juventus

Inter – Liverpool

PSG – Real Madrid

Une seule rencontre est restée la même que lors du premier tirage au sort : Lille affrontera bien le tenant du titre Chelsea. Le grand perdant est sans doute le Real Madrid qui hérite du PSG à la place de Benfica. Lionel Messi effectuera donc son retour en Espagne plutôt que d’affronter le Manchester United de son rival de toujours, Cristiano Ronaldo.

L’Inter va sans doute être dubitatif quant à son nouvel adversaire puisque les Italiens vont affronter Liverpool plutôt que l’Ajax, une affiche un peu moins abordable pour les Interistes.

Benfica – Ajax est l’affiche des clubs qui sortiront avec le sourire de ce deuxième tirage au sort puisque les Portugais évitent le Real Madrid alors que les Ajacides affrontaient l’Inter.

Petit Poucet de ces huitièmes de finale, Salzbourg hérite du Bayern Munich en lieu et place de Liverpool, pas vraiment une aubaine pour les Autrichiens.