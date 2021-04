Manchester City a pris une option sur la finale de la Ligue des Champions en s'imposant 1-2 au Paris Saint-Germain, mercredi, en demi-finale aller. Kevin De Bruyne (64e) et Riyad Mahrez (71e) ont renversé la situation après le but d'ouverture de Marquinhos (15e).

Capitaine de City, désigné homme du match, De Bruyne a livré son analyse du match au micro de RMC Sport. "On a vu qu'il y avait deux équipes de City, avec deux mentalités. En deuxième mi-temps c'était beaucoup mieux. Paris a des joueurs offensifs de qualité, joue très bien avec le ballon. En première mi-temps, ça a été difficile de prendre le dessus. On a retrouvé ça en deuxième période et on a marqué deux fois", a expliqué KDB.

Avant de poursuivre : "Je pense qu'on était impatient avec le ballon, on jouait trop vite et ce n'est pas notre jeu. Notre jeu c'est la patience. On devait trouver de l'espace et on ne l'a pas fait en première mi-temps mais en deuxième mi-temps c'était mieux. On sait que ce n'est pas fini. On connaît les qualités de Paris, et que ce sera très difficile la semaine prochaine. J'ai confiance dans mon équipe pour faire notre match."

Le PSG ou City en finale (face au Real Madrid ou à Chelsea) ? Réponse mardi prochain.