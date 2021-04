Après avoir respectivement évincé le Bayern Münich et Dortmund en quarts de finale, le PSG et Manchester City se retrouvent en demi-finale pour un duel de poids lourds qui sent bon la poudre.

Parce que les deux équipes, mues par des mannes financières pleines à craquer, ont le même objectif : enfin soulever cette Ligue des Champions dont ils rêvent depuis tant d'années.

Côté parisien, où on est d'ordinaire plutôt serein en championnat, on est poussé dans ses retranchements par une surprenante équipe lilloise qui ose tenir tête à l'ogre de la capitale. Côté mancunien, la promenade de santé se passe sans accroc en championnat, les Skyblues ayant largué toute concurrence (+ 10 sur United).

On peut donc s'attendre à un duel de haute voltige entre deux mastodontes puissants, confiants de leurs capacités et surtout...prêts à en découdre après des prestations globalement convaincantes en quarts.