Champions League, Pro League : Le VAR fait encore parler de lui...

La soirée de mardi soir en Ligue des Champions ne fera d’ailleurs pas changer d’avis ses plus grands détracteurs. Et la reine des compétitions de clubs n’est pas une exception. La Pro League a également vu, le week-end dernier, de nombreuses controverses autour du VAR. Retour sur ces derniers jours agités pour l’assistance vidéo.

Depuis qu’il a été mis en place, voire même déjà avant son apparition, le VAR fait parler de lui. En bien, en mal, pour plus de justice disent certains, au détriment du jeu et de la spontanéité affirment d’autres. L’arbitrage vidéo a des qualités et des défauts et ne fera peut-être jamais l’unanimité.

Le premier moment de flottement dans cette soirée de mardi en Ligue des Champions intervient à la 29e minute sur le terrain de Manchester City. Rodri tombe dans le rectangle et l’arbitre indique le point de penalty. Emre Can défend sa cause et écope d’un carton jaune. Le VAR appelle M. Hategan et après visionnage des images, l’arbitre roumain revient sur sa décision et annule le penalty. Emre Can conserve lui sa carte jaune, prise donc pour avoir contesté une faute qui s’est finalement effectivement avérée … inexistante.

Il ne faut pas attendre trois minutes de plus pour que dans l’autre rencontre le VAR fasse encore des siennes. A la 31e minute de ce Real Madrid – Liverpool, Benzema est accroché dans le rectangle par Kabak. M. Brych ne bronche pas, le VAR n’interviendra pas non plus. La faute sur l’attaquant français semblait pourtant évidente.

Cinq minutes plus tard, le Real inscrit le 2-0 grâce à Asensio. Pourtant, sur la récupération de balle madrilène, il semble y avoir une faute flagrante de Vazquez sur Mané. Cette fois encore, pas d’intervention du VAR qui se range donc derrière l’avis de l’arbitre allemand de la rencontre.

Deux minutes plus tard, retour en Angleterre. Le Borussia Dortmund pense égaliser sur la pelouse de Manchester City. Mais une faute est sifflée et un carton jaune est donné à l’encontre de Bellingham pour une faute sur Ederson. S’il peut y avoir une éventuelle discussion sur la présence ou non d’une intervention fautive, l’erreur n’est cependant cette fois pas à mettre sur le dos du VAR. En effet, l’arbitre Hategan est fautif sur cette action puisqu’il a sifflé avant que le ballon n’ait franchi la ligne et l’assistance vidéo ne pouvait donc pas intervenir.

En dix minutes, le VAR ou l’absence d’intervention du VAR sur quatre actions litigieuses aura permis de prendre avec certitude une bonne décision. Un faible taux de réussite qui rouvre le débat. Dans quelles situations utiliser le VAR ? Un mot revient souvent pour expliquer les différences de décision appliquées à des situations similaires : l’interprétation. Car si l’on parle d’assistance vidéo, il ne faut pas oublier que derrière ce terme " robotique " se cache finalement des hommes et des femmes.