"J’ai le sentiment que l’on peut battre n’importe qui." Xavi est resté optimiste mercredi soir après le partage 0-0 obtenu par le FC Barcelone contre Benfica dans le 5e match du groupe E de Ligue des Champions.

Le nouveau coach du Barça n’a toutefois pas beaucoup de raisons d’être enthousiaste concernant la situation de son club en Champions League. Les Blaugrana (7 pts) se déplacent sur la pelouse du Bayern Münich dans 15 jours et devront s’y imposer s’ils veulent se mettre à l’abri d’un dépassement de Benfica (5 pts), engagé face au Dynamo Kiev lors de la dernière journée. En cas de victoire des Portugais, un partage des Catalans ne suffirait pas à éviter l’élimination.

Mais chaque chose en son temps, Xavi préfère se concentrer sur les points positifs.

"Je ne peux pas être satisfait du résultat, mais je suis satisfait du sacrifice, de l’attitude des joueurs. Mais c’était un match qu’il fallait gagner. Il ne nous a manqué qu’un but. C’est un lieu commun dans le football, mais c’est vrai, il ne nous a manqué que cela. C’est insuffisant, on voulait les trois points, on voulait sceller la qualification ce (mardi) soir… C’est vraiment dommage, tout était parfait, l’attitude des joueurs, l’ambiance dans le stade, tout était parfait, mais ce n’est pas allé comme on le voulait", a expliqué Xavi après la rencontre.