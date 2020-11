Champions League : pour le coach de Leipzig, le pénalty pour Paris "est une plaisanterie"

Julian Nagelsmann a difficilement digéré la défaite de Leipzig 1-0 contre le PSG mardi soir en Ligue des Champions. Le coach du RB Leipzig s’est notamment plaint du penalty concédé à Neymar, auteur du seul but du match.

"Paris n’a pas eu une seule occasion du match, et le pénalty était une plaisanterie. Voir ça au niveau de la Ligue des champions c’est vraiment triste. Di Maria a plongé, il n’y a eu aucun contact. Le VAR devait être en train de regarder un autre match. Nous aurions mérité d’être récompensés de nos efforts. Maintenant nous avons de mauvaises cartes en main dans ce groupe, nous devons gagner nos deux derniers matches et espérer que Paris ne fera pas de même", a-t-il déclaré devant les caméras de Sky Sport Allemagne.

Le défenseur et capitaine du PSG Marquinhos a quant à lui réfuté la thèse d’un PSG décevant et retient avant tout les trois points. "C’était un match très important, un défi, un vrai test qu’il fallait passer aujourd’hui. On est une équipe qui, dans ces moments difficiles, arrive à bien se serrer les coudes, être tous ensemble et faire un bon boulot. Encore une fois on a prouvé. Il faut garder ça pour la suite de cette phase de poule.

(Paris décevant ?) Il y a beaucoup de choses qui se passent que les gens ne savent peut-être pas. Il y a des joueurs qui ont joué avec des douleurs, il y avait même des blessures. Je pense qu’on n’avait pas les moyens de faire un match exceptionnel, mais encore une fois, le plus important c’était la victoire. Peut-être qu’on n’a pas brillé mais on a réussi à tenir ces trois points à la maison qui sont très importants pour la suite.