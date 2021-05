Champions League : "Pour Kevin De Bruyne, c’est le moment ou jamais de la gagner"

Dans quelques heures, Kevin De Bruyne disputera la première finale de Ligue des Champions de sa carrière. Déjà un bel aboutissement pour le Diable rouge qui a désormais l’opportunité de soulever la Coupe aux Grandes Oreilles comme Divock Origi, dernier belge à y être parvenu en 2019."C’est le moment qu’il attend depuis longtemps et qui trotte depuis un moment dans sa tête", assure Kristof Terreur, journaliste de Het Laatste Nieuws spécialiste du football anglais. "C’est la seule compétition qui manque à son palmarès (3 Premier League, 1 FA Cup, 5 EFL Cups). Gagner la Ligue des Champions, c’est le trophée plus grand que l’on peut atteindre. Quand on est enfant, on ne rêve pas de gagner la Premier League, on rêve de gagner la Champions League", ajoute-il. "Il y a aussi l’Euro ou la Coupe du monde mais il a ici une grande occasion de remonter la C1. C’est le moment ou jamais pour lui."

L’objectif ne sera pas facile à atteindre pour autant. S’il n’attendait pas Chelsea à ce stade de la compétition, Kristof Terreur estime que les Blues seront un adversaire très dangereux pour la bande à Guardiola. "Si en janvier quelqu’un avait pronostiqué Chelsea en finale, tout le monde l’aurait pris pour un fou. Les Blues n’ont pas eu le parcours le plus difficile mais sont parvenus à atteindre cette finale. Chelsea est une équipe qui gagne sans impressionner. Elle marque difficilement mais elle se base sur une réelle organisation. C’est une équipe vraiment difficile à affronter."

Les armes de Manchester City pourraient d’ailleurs se révéler inappropriées pour cet adversaire. "Il manque peut-être un attaquant de pointe à City pour faire la différence. Aguero qui n’est plus au top physiquement et Gabriel Jesus n’a pas cette mentalité de tueur. C’est pour cela qu’on voit Kevin De Bruyne endosser ce rôle de faux 9."

Pour Kristof Terreur, on risque donc fortement d’assister à un match très fermé. "Tuchel et Guardiola, ce sont deux entraîneurs qui se connaissent bien et qui peuvent se neutraliser. Ce sera un match très serré. Je ne m’attends pas un grand spectacle. Un 1-0 ou un 2-1... une finale dont on ne va pas parler pendant des années."