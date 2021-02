Champions League : Porto prend une petite option face à une Juventus peu inspirée (2-1)

Porto a surpris la Juventus en match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions 2-1. Les deux buts portugais ont été inscrits en début de première et deuxième périodes. Après une minute pour le premier, par Mehdi Taremi (1'), après 20 secondes pour le deuxième par Moussa Marega (46'). La réduction du score de Federico Chiesa à la 83e sera précieuse dans l’optique du match retour.

Le match commence très bien pour Porto avec un but dès la première minute ! Mehdi Taremi profite d’une grossière erreur de Bentancur pour ouvrir le score très tôt dans cette rencontre.

La Juventus a la possession dans ces 20 premières minutes, mais ne parvient pas à être dangereuse. Ce but encaissé rapidement a donné un gros coup sur la tête des Turinois… Qui prennent un deuxième coup sur la tête avec la blessure de Chiellini qui doit sortir dès la 35e minute.

Première superbe occasion pour la Juve à la 41e avec un retourné de Rabiot, très bien sauvé par Marchesin, magnifique action de la part du Français mais aussi du gardien argentin. Le score ne change pas avant la pause.

Et au retour des vestiaires, le club portugais remet ça ! Après seulement 20 secondes Marega trompe Szcezny pour faire 2-0. La défense turinoise est totalement à la ramasse, pas encore rentrée dans cette seconde partie de rencontre ! On a cru qu’on n’y reprendrait pas la Juve, et pourtant elle n’a pas retenu la leçon de la première période…

La Juventus devient plus consistante et dangereuse offensivement, la révolte est menée par Cristiano Ronaldo qui agit en leader en motivant les troupes. Porto, de son côté, recule pour éviter à tout prix d’encaisser ce but à l’extérieur que son adversaire recherche tant.

Szcezny sauve les siens du troisième but, Corona enchaîne pour faire un retourné acrobatique qui est cadré…

La Juve a vraiment chaud dans cette rencontre. Ronaldo tente toujours de sonner la révolte, frustré et quelque peu énervé. Heureusement, ma montée au jeu de Morata fait du bien au Portugais qui trouve un peu plus de " répondant " dans le rectangle.

Et les visiteurs obtiennent enfin ce qu'ils tentent d'obtenir depuis déjà pas mal de temps dans cette rencontre, la réduction du score. Une action solidement construite se conclut par la réduction du score de Chiesa, totalement oublié par les défenseurs de Porto, 2-1 à moins de dix minutes de la fin. Et ce sera aussi le score final. Porto a pris une option méritée dans ce double affrontement. Il faudra afficher un autre visage au match retour pour La Vieille Dame, en manque d'inspiration ce soir.