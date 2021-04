Champions League : Porto a besoin d'un exploit pour priver Chelsea du dernier carré (LIVE commenté à 21h)

Battu 0-2 lors du match aller par Chelsea, le FC Porto devra réaliser un exploit mardi soir à Londres en quart de finale retour de Ligue des Champions s'il veut accéder au dernier carré de la compétition. La rencontre sera à suivre en direct commenté à partir de 21h.

Après avoir éliminé la Juventus en huitièmes, les Portugais n'ont rien à perdre et tenteront d'être plus réalistes qu'à l'aller où ils avaient multiplié les occasions mais s'étaient faits piéger par un Chelsea bien plus cynique. Il faudra toutefois marquer au moins trois buts pour se qualifier sans passer par la prolongation.

Les Anglais abordent quant à eux ce grand rendez-vous avec confiance après avoir dominé Crystal Palace 1-4 en championnat. Les Blues pourront une nouvelle fois miser sur leur solidité défensive pour viser les demi-finales de la C1, un objectif qu'ils ont atteint pour la dernière fois en 2014.

L'équipe victorieuse de cette double confrontation rencontrera le vainqueur de la confrontation entre le Real Madrid et Liverpool (victoire 3-1 des Madrilènes à l'aller), dont la seconde manche est prévue mercredi.