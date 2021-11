Champions League - Pep Guardiola: "Le match contre Bruges est plus important que le derby contre United"

Pour Pep Guadriola, "le match contre le Club de Bruges est important que le derby contre Manchester United", a confié l'entraîneur de Manchester City mardi en conférence de presse à la veille de la réception du Club de Bruges mercredi pour la 4e journée de Ligue des Champions.

"Lors de ce match, nous avons une belle occasion de faire un pas en avant vers la qualification pour les huitièmes de finale. Il ne reste que trois matches sur six en Ligue des Champions et ils sont décisifs. En Premier League, il y a encore beaucoup de rencontres à jouer", a expliqué Guardiola.

Malgré la victoire 1-5 au match aller à Bruges il y a deux semaines, l'entraîneur des Cityzens ne s'attend pas à une balade de santé ce mercredi. "Ils ont analysé le match et ils vont s'ajuster. Ils vont venir pour nous punir et nous devrons être encore meilleurs. Ce sera un match totalement différent."

Avec la réception des Brugeois, Manchester City, qui sera au complet mercredi soir, voudra aussi se relancer après deux défaites de rang: à West Ham en Coupe de la Ligue mercredi dernier et contre Crystal Palace en championnat samedi. Pas de quoi tirer la sonnette d'alarme pour le Catalan.

"Dans le football, parfois vous gagnez, parfois vous perdez. Ce qui m'intéresse le plus, c'est notre niveau de jeu et je trouve que nous évoluons à un niveau incroyable depuis un mois et demi même si les résultats ne suivent pas toujours."

Guardiola s'est également exprimé sur la forme de Kevin De Bruyne qui n'a pas encore trouvé la bonne carburation depuis son retour de blessure. "Vous ne pouvez pas imaginer à quel point il est bon", a assuré l'entraîneur mancunien. "Quand vous jouez des millions de matches comme lui, vous avez des hauts et des bas. J'ai été joueur et vous ne pouvez pas être au top tout le temps. Je sais ce qu'il fait et comment il s'entraîne. Il sait qu'il aura toujours notre soutien."