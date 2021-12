Champions League : Pas d'Atlético - Bayern ni de Manchester United - PSG, le tirage au sort des huitièmes annulé suite à un problème technique

Le double affrontement entre l’Atlético Madrid et le Bayern Munich aurait dû constituer le choc des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, dont le tirage au sort a été effectué ce lundi midi à Nyon en Suisse... mais en raison d'un "problème technique" décelé par les Colchoneros, le résultat a été annulé et un second tirage se déroulera à 15H !

"Suite à un incident technique sur le logiciel de l'un des prestataires de service externes qui indique aux officiels les équipes qui peuvent s'affronter, une erreur matérielle s'est produite au cours du tirage des huitièmes de finale de la Champions League, a détaillé l'UEFA sur les réseaux sociaux. Le tirage est donc considéré comme nul et sera entièrement refait à 15 heures."

L’affiche entre le PSG et Manchester United aurait également été intéressante à suivre, avec évidemment les retrouvailles entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Le Real Madrid (Courtois, Hazard) serait lui avec les faveurs des pronostics dans le remake de la finale de 1962 contre Benfica.

Kevin De Bruyne et Manchester City auraient eux dû affronter Villarreal. Chelsea et Romelu Lukaku avaient pour leur part hérité de Lille, vainqueur de groupe le plus faible sur papier.